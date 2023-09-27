Путин отметил заслуги Бердымухамедова в отношениях Туркменистана и России

Президент России Владимир Путин направил поздравления национальному лидеру Туркменистана, председателю Халк Маслахты страны Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 32-й годовщины Дня независимости страны. В телеграмме главы государства, опубликованной 27 сентября на сайте Кремля, отмечено, что Туркменистан уверенно двигается по пути экономического и социального развития.

«Ваша страна <…> пользуется заслуженным авторитетом на международной арене. Во многом благодаря Вашим личным усилиям отношения между нашими государствами вышли на уровень углубленного стратегического партнерства», — отметил Путин.

Российский лидер также выразил уверенность, что дальнейшее наращивание всего комплекса связей между Россией и Туркменистаном в полной мере отвечает интересам народов двух стран, а также «идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности».

До этого, 15 сентября, Путин на встрече с Сердаром Бердымухамедовым заявил, что партнерство РФ и Туркмении реализуется не только на бумагах, но и в жизни.