Кабмин не поддержал законопроект о введении только прямых выборов губернаторов
Правительство РФ не поддерживает законопроект депутатов КПРФ о возможности избирать глав во всех субъектах страны только путем волеизъявления граждан — через прямые выборы. Проект заключения правительства есть в распоряжении «Известий».
Документ был внесен в Госдуму в июле 2023 года во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым. Он предлагает исключить возможность избрания губернаторов депутатами регионального парламента, чтобы «высшие должностные лица субъектов РФ избирались только на основе выборов путем волеизъявления граждан».
«Законопроектом не учитываются правовые позиции Конституционного суда РФ, который указывал на допустимость с конституционной точки зрения использования различных способов наделения полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ, при этом конкретные способы замещения его должности не обязательно должны совпадать с теми, которые применяются в отношении сходных федеральных органов государственной власти», — говорится в проекте заключения правительства.
Как отмечают в кабмине, предлагаемое законопроектом установление единственного способа избрания главы региона не согласуется с принципом конституционного федерализма «в части самостоятельного определения субъектами структуры и порядка формирования органов государственной власти».
Кроме того, внесение изменений в федеральное законодательство должно основываться на данных правоприменительной деятельности на всей территории России, которые бы подтверждали наличие проблем, а также статистической и иной информации, «свидетельствующей о неэффективности существующего правового регулирования».
10 сентября в России прошел основной и заключительный день голосования. В 20:00 мск в Центральной России закрылись избирательные участки. На прошедших выборах 13 глав регионов сохранили свои посты. В Москве выбирали мэра, победу с 76,39% голосов одержал действующий глава города Сергей Собянин.
Более 1 млн человек из 24 регионов РФ приняли участие в голосовании на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на прошедших выборах, явка составила 88%. Самыми активными регионами стали в голосовании Московская и Нижегородская области, Алтайский край, Свердловская и Новосибирская области.
Тогда же впервые в голосовании принимали участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Там прошли выборы губернаторов. Кроме того, в этих регионах избрали состав парламентов.
11 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал прошедшие выборы подтверждением абсолютной поддержки президента РФ Владимира Путина в обществе.