Машков рассказал об интегрированной программе подготовки актеров в «Табакерке»

Актер и режиссер, народный артист России, а также руководитель Школы и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков в пятницу, 29 декабря, на выставке-форуме «Россия» рассказал о первой в стране интегрированной программе подготовки актеров, которая объединяет среднее и высшее образование.

Он подчеркнул, что в Школу Олега Табакова набирают ребят по всей стране после 9-го класса, и они уже вскоре выходят на профессиональную сцену. Пятилетний курс обучения бесплатный, по окончании учащиеся получают высшее образование, объяснил Машков.

«Принцип «уча, учусь» — это не просто фраза. Мы рассчитываем на молодых ребят, на их желание, веру, силу, талант. Конечно, они показывают нам, кто идет вслед за нами. Нет большей радости, чем успех ученика», — акцентировал актер.

Он напомнил, что дети не боятся строгости, а боятся лжи. Если человек транслирует одно, а на самом деле этому не придерживается в жизни, молодые всё это видят и понимают.

«Они разочаровываются и в учителе, и в выбранном пути. Поэтому для меня единственный способ своей деятельностью доказывать то, что хочу, могу и должен», — указал он.

В июле сообщалось, что 26 человек из 3 тыс. успешно прошли все испытания и стали студентами «Табакерки». Прослушивания проходили в течение года в Екатеринбурге, Туле, Кемерове, Красноярске, Краснодаре, Хабаровске и Москве, а финальные испытания прошли в столице с 4 по 6 июля в столице. Отмечается, что набор проходит раз в два года.

7 июля 2021 года Машков поделился с «Известиями», что Московская театральная школа Олега Табакова, которая ранее была колледжем, провела первый в своей истории вузовский набор. Он рассказал, что на первый курс зачислено 27 человек из Удмуртии, Астрахани, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Кемерово, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Тамбова, Челябинска. Брянской, Воронежской, Иркутской, Пензенской областей. Всего в формате очного собеседования было просмотрено 1200 абитуриентов. До вступительных испытаний было допущено 53.

В 2019 году Театральной школе Олега Табакова присвоили статус высшего учебного заведения. Тогда Машков обратился к президенту России Владимиру Путину с инициативой о проведении на базе колледжа эксперимента по внедрению образовательных программ высшего образования, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования.