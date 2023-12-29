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На Украине разоблачена сеть работавших в Европе и США мошеннических call-центров

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Фото: прокуратура Украины
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Прокуратура Украины сообщила о раскрытии масштабной сети мошеннических call-центров с годовым оборотом 3 млрд гривен ($78,9 млн). Как сообщили 29 декабря в ведомстве, мошенники вели преступную деятельность не только на территории страны, но также в Европе и США.

«Разоблачена разветвленная сеть мошеннических call-центров в 16 регионах. В каждом из них работало от 50 до 200 операторов. Call-центры работали на Украине, в США и странах Европы», — указано в Telegram-канале прокуратуры.

Следствие выяснило, что персонал call-центров составлял более 2,5 тыс. операторов, которые обзванивали потенциальных жертв под видом сотрудников государственных органов, банков, а также инвестиционных и телекоммуникационных компаний. Таким образом они получали конфиденциальные данные граждан, доступ к их личным кабинетам и денежным средствам. Для этого также использовались подменные телефонные номера.

В ходе операции правоохранительных органов по всей Украине было конфисковано 4 тыс. компьютеров и другой оргтехники, более 650 мобильных телефонов, 200 комплексов IP-телефонии и 1,5 тыс. SIM-карт разных операторов.

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До этого, 14 апреля, в украинском Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) была ликвидирована сеть мошеннических call-центров, работники которой обманули абонентов из Чехии более чем на $3 млн. Как оказалось, среди руководителей мошеннической сети были и сами граждане Чехии. Жертвами группировки стало более 300 человек.

Ранее, в апреле 2022 года, российские военнослужащие нашли в освобожденном Бердянске Запорожской области брошенный украинскими мошенниками call-центр, из которого обманывали россиян. В помещении были также обнаружены инструкции, пошагово объясняющие, как обманывать своих жертв.

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