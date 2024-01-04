Названы самые необычные вакансии этой зимы

Аналитики hh.ru собрали самые необычные вакансии этой зимы, среди которых оказались зубная фея, воспитатель поросят и виртуальный друг. Своими наблюдениями они поделись с «Известиями» 4 января.

Так, зубная фея требуется детской стоматологической клинике в Нижнем Новгороде. Предполагается, что она будет поддерживать и развлекать юных посетителей. Важно любить общаться с детьми, быть артистичной и уметь грамотно излагать свои мысли. Зарплата — от 35 тыс. рублей.

Среди обязанностей воспитателя поросят, которого ищут в Хомутовке: заботиться о поросятах и прививать им хорошие манеры, играть в салки, прятки, а также кормить их из соски и помогать штатному Айболиту в раздаче пилюль. От кандидата требуется безграничная любовь к животным и желание приносить своим трудом реальную пользу каждый день. Зарплата — 61 тыс. рублей.

Виртуальный друг / помощник требуется в одну из компаний в Москве. Работодатель в поисках общительного, эмпатичного сотрудника, который активно пользуется соцсетями для регулярной дружеской коммуникации с руководителем компании. Работнику предстоит общаться в формате переписки и видеозвонков, а также поддерживать и консультировать руководителя по разным темам. За умение дружить и поддерживать соискатель может рассчитывать на оклад в 50 тыс. рублей.

В рейтинг также попала вакансия геймера, который должен оказывать профессиональную помощь в развитии персонажей и аккаунтов в видео-играх. Требуется помогать другим игрокам с прохождением рейдов, получением рейтингов, трудных достижений и престижных наград. Доход составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Работа удаленная.

Инструктора по работе с енотами ищут для работы в контактном питомнике в Санкт-Петербурге. В обязанности входит: проводить экскурсии посетителям питомника, ухаживать за животными, кормить и наводить порядок. Заработная плата — от 35 тыс. рублей.

Еще одно интересное предложение — вакансия тусовщика в один из баров Краснодара. Она подойдет «общительным людям с искрометным чувством юмора, которые любят заводить новые знакомства и готовы зажигать на полную катушку до утра». Возраст и пол не важны. Доход — до 100 тыс. рублей.

13 декабря были опубликованы результаты другого опроса, проведенного сервисом «Подработка» и Rambler & Co. Выяснилось, что около 47% россиян намерены подрабатывать в следующем году. При этом в 2023-м дополнительную занятость имели только 35%. В основном граждане идут за новыми источниками дохода в IT, строительство, в сферы транспорта или производства, говорится в исследовании.