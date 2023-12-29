Водитель легковушки погиб при столкновении с автобусом на Ставрополье

В Арзгирском округе Ставропольского края в результате лобового столкновения с автобусом погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла поздно вечером 28 декабря на 101-м км автодороги Дивное – Рагули – Арзгир. Водитель ВАЗ-2109 по неизвестной причине выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус Volvo, в котором находились 17 человек.

В результате столкновения 21-летний водитель «девятки» погиб. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет, уточняет ИА StavropolMedia.

Известно, что водительский стаж погибшего составляет три года. К ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался ни разу. Был ли молодой человек трезв, сколько времени провел в пути и по какой причине выехал на встречку, устанавливается.

27 декабря в Гатчинском районе Ленинградской области рейсовый автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Травмы получили водитель автобуса и 12 пассажиров.