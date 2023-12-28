В ДТП с автобусом в Ленобласти пострадали 13 человек

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло столкновение рейсового автобуса с грузовиком, в результате чего пострадали 13 человек. Об этом в среду, 27 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по региону.

«57-летний водитель рейсового автобуса ПАЗ маршрута №528 по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Scania 340 с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В результате ДТП водитель автобуса был госпитализирован в тяжелом состоянии, кроме него пострадали еще 12 пассажиров.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все детали произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось, что один человек погиб, еще пятеро получили травмы при столкновении трех автомобилей под Рязанью. Столкнулись Renault Megane, Ford Transit и Mitsubishi Lancer.