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Экономист оценил идею маркировать продукты с насекомыми

Экономист Лавров: потребитель имеет право знать, содержатся ли насекомые в продукте
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Конечный потребитель имеет законное право знать, использовались ли насекомые на каком-либо из этапов производства, что и покажет маркировка. Об этом 29 декабря «Известиям» заявил доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования экономического факультета Государственного университета просвещения Михаил Лавров.

Ранее в этот день «РИА Новости» написало, что Роспотребнадзор поддержал предложение депутата от партии «Новые люди» Олега Леонова о дополнительном информировании потребителей в наглядной форме на продуктах, полученных с использованием насекомых.

«Данная инициатива при кажущейся необычности на самом деле очень хорошо укладывается в мировой тренд использования насекомых в производстве продуктов питания. На уровне ООН уже довольно давно обсуждается расширение сектора насекомых в производстве продовольствия в рамках достижения целей устойчивого развития и особенно борьбы с голодом. Не секрет, что с точки зрения производства животного белка традиционное животноводство испытывает большое давление как по чисто экономическим причинам, так и из-за негативного влияния на изменение климата. В этом плане в качестве источника питательных и активных веществ насекомые значительно опережают привычные нам продукты, в пересчете на сопоставимый вес», — сказал Лавров.

Кроме того, во многих культурах использование насекомых в качестве еды является широко распространенным феноменом, и в рамках глобализации мы постепенно знакомимся с кулинарными блюдами из различных регионов мира, что способствует росту интереса к новому продовольственному ресурсу, добавил он.

При этом есть ряд проблем. Например, недостаток научных исследований в области безопасности, отсутствие четких правил экспорта (сырые насекомые могут вызывать карантинные проблемы), культурные ограничения.

«Тем не менее в условиях ограниченности ресурсов всё больше отраслей начинают использовать производство насекомых. Мы вряд ли увидим скоро фарш из личинок в наших крупных торговых сетях, однако в агропромышленном комплексе их использование, к примеру, для кормов домашней птицы, вполне экономически оправданно. Логично, что в этих условиях конечный потребитель имеет законное право знать, использовались ли насекомые на каком-то из этапов производства, что и покажет маркировка. Это может быть чрезвычайно важно, к примеру, для людей, чьи пищевые привычки обязательно согласовываются с религиозными нормами», — заключил экономист.

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В начале декабря общественный совет при Роспотребнадзоре предложил во внесудебном порядке блокировать злостных нарушителей закона о защите прав потребителей. Речь идет о ресурсах, на которых отсутствует или не соответствует действительности информация о предпринимателе (реквизиты), а также реализуется фальсифицированная, контрафактная, контрабандная и запрещенная продукция. Окончательные критерии для блокировки предстоит разработать дополнительно.

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