В Приамурье задержали подозреваемых в убийстве пропавшего жителя Белогорска

В Амурской области по подозрению в убийстве без вести пропавшего жителя Белогорска задержаны двое 59-летних жителей того же города и 67-летний житель села Семидомки Константиновского района. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, 11 декабря 34-летний житель Белогорска выехал на автомобиле с работы и пропал. Было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство», пишет Амурская Служба Новостей.

«27 декабря в указанном одним из подозреваемых месте возле села Садового в Тамбовском муниципальном округе обнаружено тело пропавшего мужчины. Его автомобиль найден в районе села Поздеевки Ромненского района», — говорится в сообщении СК.

По месту жительства подозреваемых проведены обыски, уточняет ИА PriamurMedia. В автомобиле одного из них были обнаружены следы крови. Суд избрал в отношении всех трех задержанных мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу.

29 декабря «Известия» сообщали, что Каширский городской суд арестовал до 23 февраля подозреваемого в убийстве пенсионерки в Подмосковье. Женщина поехала на электричке из Москвы на свою дачу в город Каширу. Спустя несколько часов она позвонила дочери и сообщила о совершенном в отношении нее нападении. Звонившая успела сказать, что на нее напал неизвестный мужчина, несколько раз ударил ее по голове и затащил в машину. После этого телефон пропавшей отключился.