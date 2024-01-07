Обеды, ужины и килограммы

Несколько лишних килограммов — это не беда, не стоит себя в этом винить. Человечество придумало праздники. Значит, это ему нужно: приятные минуты, пушистый снег, подготовка подарков, сюрпризы, украшения елки, дружная работа всех членов семьи.

Ну и, конечно, праздничный стол, который, как правило, готовится загодя, зачастую в магазинах закупается на астрономическую сумму всё, дабы хватило на предстоящую новогоднюю неделю. Начинаются бесконечные, бесконечные, бесконечные праздничные застолья. Удержаться и не съесть, например, лишнюю ложку вкусного салата, кусок сочного шашлыка или гуся с поджаристой корочкой становится сверхсложной задачей. А потом — десерты, тортики, конфеты. И без горячительных напитков почти стол не обходится.

Специалисты установили, что оптимальная продолжительность праздников не должна превышать шести дней. Если уложиться в такой срок, организм человека способен без существенного вреда и последствий вернуться к трудовому ритму. А вот более длительное пребывание в таком режиме делает это затруднительным, потому что этакий праздничный вираж организм начинает воспринимать как смену курса и приспосабливается к новым для себя условиям. Меняются скорость обменных процессов и водно-электролитное равновесие.

По завершении праздничных дней к напольным весам зачастую подходить бывает страшновато. Я рекомендую не мучить себя сомнениями и всё же встать на них. Согласно законам физиологии, за один день человек может набрать не более 150 г жировой ткани. То есть за все новогодние праздники максимально можно прибавить до 1,5 кг жира, а все остальное — жидкость. Бывает, девушки говорят, что набрали три, пять, восемь килограммов, но виной тому, как правило, соль, которая входит в состав пищевых блюд, соусов. При ограничении натрия в рационе часть набранных новогодних килограммов уже начнет постепенно таять.

Кроме того, известно, что когда в организм поступает много лишних калорий, он становится более щедрым и начинает раздавать лишнюю энергию направо и налево. То есть на обеспечение всех процессов жизнедеятельности тратить значительно больше энергии. Ускоряется обмен веществ. Поэтому чем быстрее мы начнем работать, сжигая набранные килограммы, тем благодарнее будет и сам организм, эффективно отдавая лишнее.

Переизбыток сладкого, соленого и жирного в праздничные дни (а мы все поддавались искушению) организм не успевал выводить в виде токсинов естественным путем. И чтобы быстрее избавиться от них, рекомендую пить как можно больше жидкости, отдавая предпочтение простой или минерализованной воде, но без газа, а также травяным и фруктовым видам чая без сахара. Примерно на одну-две недели совсем отказаться от соли. Такой процесс называется естественной детоксикацией. При отказе от соли жидкость начинает активно вымывать накопленные токсины.

Но в период активной чистки удаляются и необходимые для активной жизнедеятельности вещества — витамины и микроэлементы, потерю которых обязательно надо компенсировать. Неоценимую помощь могут оказать витаминно-минеральные комплексы. Горстка биологически активных добавок, рекомендованных врачом, обязательно должна быть у каждого. А также сезонные овощи и фрукты, свежеприготовленные зеленые смузи, ферментированные продукты. Всё это кладезь полезных веществ.

Более того, растворимые и нерастворимые пищевые волокна в составе овощей и фруктов тоже принимают непосредственное участие в естественной детоксикации, стимулируя работу кишечника, вычесывая микроворсиночную поверхность. Поэтому рекомендую включить в рацион, например, два-три сочных фрукта (апельсины, мандарины, гранат), не менее 500 г овощей. Например, репу, редьку, тыкву, все виды капусты, лука, чеснок, овощную нарезку. Можно приготовить и квашеную капусту без добавления соли, но добавить небольшое количество аптечных пробиотиков. Иммунитет будет крепким.

Даже если вы поставили цель вернуть прежние габариты, снизить вес, ни в коем случае нельзя отказываться от продуктов с полноценным белком. Они быстро насыщают, дают строительный материал в том числе для иммуноглобулинов (не только для построения клеток, но и для обновления клеточных мембран). К тому же при употреблении белка повышается пищевой термогенез. То есть, перерабатывая источники полноценного белка, мы расходуем больше энергии. На 30% ускоряются обменные процессы, что тоже важно для снижения массы тела. Только выбирать надо низкокалорийные источники белка — нежирные виды рыбы, мяса, птицы и, при хорошей индивидуальной переносимости, творога.

Использовать радикальные методы снижения веса я не рекомендую, тем более голодать или прибегать к модному интервальному голоданию. Спора нет, голодание, конечно, поможет с лишними килограммами, но здоровью только навредит. Особенно зимой, когда организму требуется энергия. Существенно страдает иммунитет. Да и потерянные во время голода килограммы достаточно быстро возвращаются. Поэтому — никаких голодовок!

А вот дробное питание с небольшими объемами на прием и низким их гликемическим индексом — пожалуйста. Причем исключительно до 19 часов. От четырех до шести приемов пищи в день. Каждый прием пищи разгоняет обмен веществ. И чем чаще в топку забрасывать этот хворост, тем выше будет метаболизм.

В помощь будут один-два разгрузочных дня. Это не только поможет избавиться от набранных килограммов, но и нормализует процесс пищеварения, нарушенный обилием разнообразной еды. Например, употребление приготовленного без соли риса как монопродукта в течении двух-трех дней даст вам результат минус 3 кг. А после этого можно сделать еще пару разгрузочных дней с использованием отварного мяса птицы.

От алкогольсодержащих продуктов стоит отказаться и дать организму наконец отдохнуть и восполнить ресурс. Спиртные напитки высококалорийны. Причем калорий там, может, на молекулу меньше, чем у самого жирного продукта. А калории это пустые — не строят клеточные мембраны, не дают ферменты, гормоны, но провоцируют аппетит. Следом за алкоголем в топку летит всё что видим, поэтому надо сдерживать себя.

Но разгрузочная программа не должна ограничиваться только диетическими мероприятиями. Посещение сауны и русской бани также может помочь избавиться от накопившихся токсинов и шлаков, улучшить эмоциональное состояние и, конечно, физическую форму. Не стоит забывать и про физнагрузки — пешие прогулки по морозному воздуху, пробежки, коньки, лыжи, подвижные игры, посещение фитнес-клуба.

Да и весна не за горами, надо подойти к зеркалу и подумать, не пора ли уже сейчас готовиться к ней.

Если следовать рекомендациям, результат не заставит себя ждать. Но самое главное — в помощь организму и заботе о нем не голодать. Голод — это не инструмент получения результата. Только полезная еда поможет расстаться с лишними килограммами, сохранить иммунитет и работоспособность.

Автор — доктор медицинских наук, профессор ФМБА РФ, руководитель и главный врач клиники и авторского проекта доставки питания. Работала с Николаем Басковым, Андреем Малаховым и др.

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