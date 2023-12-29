В Тверской области покусанной собакой девочке заплатят 30 тыс. рублей

В Тверской области владелец собаки заплатит крупную сумму девочке, которую укусил его питомец. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверку по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетней проводила Бежецкая межрайонная прокуратура. Правоохранители установили, что инцидент произошел 30 июля 2023 года в деревне Старово-Подгороднее. Девочка находилась в гостях у бабушки. Во время прогулки на нее накинулась соседская собака и укусила.

От укуса ребенок испытал физическую боль и впоследствии проходил лечение, пишут «Тверские ведомости». Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с владельца пса денежную компенсацию в качестве морального вреда. Требования были удовлетворены, с мужчины взыскали 30 тыс. рублей.

Ранее в декабре сообщалось, что в Забайкальском крае депутаты заксобрания поддержали законопроект, разрешающий эвтаназию бездомных собак. Животных будут умерщвлять, если их не заберут через 30 дней после отлова.