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Выбраны члены тиражной комиссии «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото»

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Фото: пресс-служба «Столото»
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В состав независимой тиражной комиссии «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» вошли шеф-редактор медиахолдинга «Комсомольская правда» Евгений Сазонов, директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин и юрист, член Палаты налоговых консультантов Кристина Поливанова. Об этом рассказали в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

В тираже 1 января в прямом эфире федерального канала будет разыгрываться самый крупный главный приз среди российских лотерей — 1 млрд рублей. В общей сложности призовой фонд новогоднего тиража «Русского лото» составит более 2 млрд рублей.

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» пройдет под контролем организатора лотереи — Министерства спорта РФ, независимой тиражной комиссии, которая будет следить за тем, чтобы выигрышная комбинация формировалась случайным образом. Члены комиссии проверят бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий. Также надзор за проведением лотереи осуществляет ФНС.

Кроме того, эксперты компании F.A.C.C.T. — российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями — проконтролируют неизменность базы участвующих в розыгрыше билетов до и после тиража.

По итогам розыгрыша и в случае отсутствия нарушений тиражная комиссия подпишет протокол, на основании которого тираж будет признан состоявшимся.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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