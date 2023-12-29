В КНР назначен новый министр обороны

Парламент Китая назначил нового главу минобороны страны — им стал главнокомандующий Военно-морскими силами (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Дун Цзюнь. Об этом 29 декабря сообщает агентство Reuters.

Решение было принято в ходе 7-й сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, орган китайского парламента. — Ред.) 14-го созыва в Пекине спустя более чем два месяца после того, как было объявлено о снятии с должности главы военного ведомства предыдущего министра обороны Ли Шанфу.

Адмирал Дун Цзюнь занимал пост главнокомандующего ВМС НОАК с 2021 года.

О том, что Ли Шанфу был снят с занимаемой им должности главы военного ведомства и члена Центральной военной комиссии, стало известно 24 октября. Председатель КНР Си Цзиньпин подписал соответствующий указ.

До этого, 15 сентября, газета Financial Times со ссылкой на источники в администрации США сообщала, что министр обороны Китая Ли Шанфу может находиться под следствием.

Китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин 24 октября предположил в разговоре с «Известиями», что Ли Шанфу был снят с должности из-за нарушений.