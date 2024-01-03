Названы топ-10 январских высокооплачиваемых вакансий

Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил январский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений от российских работодателей. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 3 января.

Одна из самых высокооплачиваемых вакансий в стране доступна бетонщику в Красноярском крае — от 360 тыс. рублей. Специалист будет заниматься бетонированием монолитных конструкций любой сложности. Будущий сотрудник должен иметь квалификационное удостоверение по профессии от четвертого разряда и опыт работы от трех лет. Вакансия предполагает трудоустройство в Норильске, а также испытательный срок три месяца.

В Ростове-на-Дону открыта вакансия TeamLead Java. Такому специалисту будут платить от 300 тыс. рублей. Работник будет заниматься разработкой бэкенд-части высоконагруженной банковской системы, самостоятельным анализом предметной области и уточнением требований, разработкой интеграционных сервисов и микросервисных компонентов, написанием Unit-тестов. Идеальный кандидат должен иметь высшее техническое образование, опыт коммерческой разработки на Java от трех лет, Spring Framework, опыт написания DDL/DML скриптов и Unit-тестов.

В Нижнем Новгороде требуется стоматолог-ортопед, которому готовы платить от 300 тыс. рублей. Специалист будет вести прием пациентов и заниматься документацией. Для успешного трудоустройства требуются опыт работы от пяти лет и профильное высшее образование. Работодатель обещает предоставлять скидки для сотрудников, соцпакет, а также проводит необходимое обучение.

В подмосковном Троицке ищут семейную пару для помощи по хозяйству в загородный дом, предлагая зарплату до 270 тыс. рублей в месяц. Среди обязанностей: помощь с уборкой в доме, уход за участком и территорией, приготовление еды для семьи, работа с VIP-одеждой, а также поездки по хозяйственным поручениям. От соискателей требуется навык вождения автомобиля и опыт на аналогичной работе с предоставлением рекомендаций. Работодатель обещает предоставить семейной паре отдельную квартиру для проживания.

В Сургуте ищут геодезиста с зарплатой до 270 тыс. рублей. Вакансия предполагает работу вахтовым методом на объектах по строительству ЛЭП, отсыпку участков, обустройство месторождений, подготовку исполнительных чертежей и их оцифровку. Для трудоустройства необходимо иметь от трех лет, знать программы Microsoft Office, AutoCad, Credo_Dat, Credo_MIX, PhotoShop, уметь работать со стандартными геодезическими приборами (тахеометр, спутниковым приемником, лазерным дальномером).

В Казани одна из высоких заработных плат доступна руководителю отдела продаж электрических автомобилей — от 230 тыс. рублей. В обязанности входит формирование команды, эффективное управление сотрудниками, стратегическое и оперативное планирование работы отдела, достижение плановых показателей подразделения, участие в разработке ценовой политики, программ стимулирования продаж и коммуникации с поставщиками продукции. Кандидат должен иметь опыт в должности руководителя или старшего менеджера в дилерском центре от года и в целом в продажах авто от двух лет.

Доход до 270 тыс. рублей доступен программисту 1С в Краснодаре. Сотрудник возьмет на себя работу с программой 1C. Для трудоустройства важно иметь опыт от года. Вакансия предполагает полный рабочий день с графиком 5/2.

От 211 тыс. рублей может зарабатывать монтажник ТТ/МК в Саратове. Специалисту предстоит заниматься монтажом стального трубопровода, резкой труб, зачисткой швов и покраской этих труб. Кандидату важно иметь удостоверение монтажника от четвертого разряда и подтвержденный опыт от трех лет. Работодатель предоставляет проживание в вахтовом городке на территории объекта со всеми удобствами, а также компенсирует расходы на проезд.

В Красногорске ищут врача акушера-гинеколога с зарплатой от 200 тыс. рублей. Специалист будет заниматься амбулаторным приемом пациентов и проведением УЗИ. Работодателю важно, чтобы у кандидата был опыт от двух лет и документы о профильном высшем образовании.

Ведущему специалисту имитационного моделирования производства в столице готовы платить 180 тыс. рублей в месяц. Сотруднику предстоит выполнять сбор, извлечение и обработку исходных данных для моделирования, формировать постановку задач и технические задания для имитационных моделей, создавать имитационные модели сложных реальных объектов, производственных и технологических процессов и документировать разработанные модели. Среди требований к соискателю: техническое образование и знание ПО Tecnomatix Plant Simulation.

13 декабря были опубликованы результаты опроса, проведенного сервисом «Подработка» и Rambler & Co. Выяснилось, что около 47% россиян намерены подрабатывать в 2024 году. При этом в 2023-м дополнительную занятость имели только 35%. В основном граждане идут за новыми источниками дохода в IT, строительство, в сферы транспорта или производства, говорится в исследовании.