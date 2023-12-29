Онколог заявила о схожести симптомов рака носовой полости с признаками ОРВИ

Опухоли полости носа и носовых пазух на ранних стадиях часто сопровождаются такими симптомами, как заложенность, течение из носа, снижение обоняния. Эти симптомы также характерны для инфекционных заболеваний. Однако в отличие от инфекции, опухолевые заболевания не сопровождаются повышением температуры, ломотой в теле, болезненностью в горле, рассказала «Известиям» 29 декабря врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова.

Она отметила, что при онкологических заболеваниях симптомы нарастают или остаются прежними какое-то время, в то время как симптомы ОРВИ постепенно проходят.

«На более поздних стадиях проявляются следующие симптомы: образование корочек, язв в полости носа, разрушение носовых костей и костей верхней челюсти, боль, ощущение сдавления в ушах, в горле. Также наблюдается увеличение шейных лимфоузлов – обычно безболезненных, в отличие от воспаления лимфоузлов при ОРВИ», — добавила Искова.

По ее словам, носовые кровотечения могут наблюдаться и на начальной стадии заболевании, и позднее.

«Опухоли этих локализаций встречаются довольно редко, чаще всего причина остается неизвестной. Но есть данные о некоторых канцерогенах, например, никель, табак. Также опасна и древесная пыль – в группе риска находятся работники лесоперерабатывающей промышленности. Вдыхание этих веществ может увеличить риск развития опухолей этих локализаций. Приводить к развитию онкопатологии слизистой может и вирус папилломы человека», — подытожила врач.

13 марта главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника, является копченая колбаса.