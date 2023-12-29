Реклама
Прямой эфир
Политика
Кожемяко открыл штаб общественной поддержки Путина в Приморском крае
Мир
Правительство работает над упрощением визового режима с дружественными странами
Политика
Пушков назвал слова главкома ВС Нидерландов о войне с Россией болезненным зудом
Общество
Почти 80% россиян доверяют Путину и положительно оценивают его работу
Общество
В Красноярском крае трех человек лишили гражданства РФ за преступления
Мир
Asia Times заявила о поражении ВСУ по всей линии соприкосновения
Мир
Постпред заявил об «испорченности» политики Австрии в отношении России
Мир
Кличко сообщил о повреждении здания станции метро в Киеве
Общество
Песков объяснил высокий уровень поддержки Путина результатом консолидации общества
Спорт
Россиянка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам
Происшествия
В Горловке после обстрела ВСУ повреждены десять домов и здание института
Мир
Telegraph сочла бегство ВСУ из Марьинки ударом по поддержке Украины
Мир
Военный эксперт указал на понимание Западом бессмысленности помощи Киеву
Общество
Дептранс Москвы запустил еще 11 новогодних поездов метро
Общество
Правительство продлило ряд мер по поддержке рынка труда до конца 2024 года

Онколог заявила о схожести симптомов рака носовой полости с признаками ОРВИ

Онколог Исакова: симптомы рака носовой полости схожи с признаками ОРВИ
0
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опухоли полости носа и носовых пазух на ранних стадиях часто сопровождаются такими симптомами, как заложенность, течение из носа, снижение обоняния. Эти симптомы также характерны для инфекционных заболеваний. Однако в отличие от инфекции, опухолевые заболевания не сопровождаются повышением температуры, ломотой в теле, болезненностью в горле, рассказала «Известиям» 29 декабря врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова.

Она отметила, что при онкологических заболеваниях симптомы нарастают или остаются прежними какое-то время, в то время как симптомы ОРВИ постепенно проходят.

«На более поздних стадиях проявляются следующие симптомы: образование корочек, язв в полости носа, разрушение носовых костей и костей верхней челюсти, боль, ощущение сдавления в ушах, в горле. Также наблюдается увеличение шейных лимфоузлов – обычно безболезненных, в отличие от воспаления лимфоузлов при ОРВИ», — добавила Искова.

По ее словам, носовые кровотечения могут наблюдаться и на начальной стадии заболевании, и позднее.

«Опухоли этих локализаций встречаются довольно редко, чаще всего причина остается неизвестной. Но есть данные о некоторых канцерогенах, например, никель, табак. Также опасна и древесная пыль – в группе риска находятся работники лесоперерабатывающей промышленности. Вдыхание этих веществ может увеличить риск развития опухолей этих локализаций. Приводить к развитию онкопатологии слизистой может и вирус папилломы человека», — подытожила врач.

«Россия не самая «раковая» страна»
Онколог Даниил Строяковский — об издержках долголетия, эпидемии диагнозов и революции в лечении онкологии

13 марта главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника, является копченая колбаса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023