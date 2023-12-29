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Второй день в части домов Барнаула нет отопления

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В Барнауле в части домов отсутствует отопление второй день. Причина — порыв на теплосети. Специалисты пытаются ликвидировать последствия аварии.

Как сообщает altapress.ru со ссылкой на СГК, инцидент произошел в районе улицы Георгия Исакова 28 декабря. Специалисты должны были заменить поврежденный участок, 5 м трубопровода диаметром 500 мм.

На следующий день утром ремонтники обнаружили новый дефект в нескольких метрах от места недавних работ. В итоге людям, живущим в этом районе, пришлось второй раз за два дня отключать отопление.

По данным «Яндекс. Погода», в эти дни в Барнауле температура воздуха — около 0 градусов.

Ранее сообщалось, что к началу отопительного сезона этого года в России заготовили 16,2 млн кубометров дровяной древесины. Это на 35% выше прошлогоднего объема. Одной из причин роста объемов заготовки дров в Рослесинфорге назвали ранние морозы.

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