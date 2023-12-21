Из-за ранней зимы заготовка дров в России выросла на треть

К началу отопительного сезона этого года в России заготовили 16,2 млн кубометров дровяной древесины. Это на 35% выше прошлогоднего объема, сообщили «Известиям» в Рослесинфорге.

Это готовые колотые дрова, древесину для которых срубили, вывезли из леса, распилили, накололи и просушили.

«Еще порядка 10 млн кубов выделено в виде делянок для частных лиц, где они могут напилить себе дров самостоятельно или привлечь специального подрядчика за свой счет», — пояснили в Рослесинфорге.

Одной из причин роста объемов заготовки дров в ведомстве назвали ранние морозы. Так, в центр европейской части России, заморозки пришли уже в начале октября, сообщали в центре погоды «Фобос». В Архангельской области температура уже 7 октября опускалась до –7,2 градусов. В Санкт-Петербург заморозки пришли на пару дней позже, но и там они оказались самыми ранними с 2019 года

Больше всего дров заготавливаются на Северо-Западе страны, в Центральной России и Приволжье. Меньше всего — в южных регионах и на Северном Кавказе.

В объемах заготовки лидируют березовые дрова. На втором месте осиновые, на третьем — сосновые. Поленьев и твердого топлива из сибирской лиственницы, пихты, кедра, бука заготовили меньше.

В среднем по России дрова обходятся в 2100 рублей за кубометр, тогда как на для отопления частного дома в течение зимы нужно в среднем от 10 до 25 кубометров, подсчитали в Рослесинфорге.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лес срубят: из-за ранних морозов в России резко увеличилась заготовка дров