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На Камчатке спасатели нашли двух потерявшихся снегоходчиков

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Фото: Vk.com/Сергей Лебедев
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Спасатели на Камчатке завершили поиски двоих мужчин, которые, выехав 26 декабря на снегоходах из Вилючинского городского округа, не вернулись домой в назначенное время. Об этом сообщил 29 декабря министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

Снегоходчики должны были добраться в район бухты Саранная в общину «Тарья Ительмен», но в обговоренное время их не было, а связь с ними отсутствовала.

29 декабря в 06:08 по местному времени (28 декабря в 21:08 мск) группа спасателей поисково-спасательного отряда выехала в Вилючинский ГО на поиски. Операция прошла успешно — мужчин нашли.

«Нашли… Живые. Без снегоходов... Везут в Вилючинск... Что случилось — выясним позже», — подтвердил Лебедев.

Ранее, 22 октября, в Лужском районе Ленинградской области 65-летняя женщина, которая 14 октября пропала в лесу, была найдена мертвой. Предполагается, что женщина могла встретить медведя.

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