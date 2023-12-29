Российские разработчики подготовили для геймеров несколько суперновинок

Одна из главных игровых новинок начала следующего года — новое дополнение для хита Atomic Heart. Как подтвердила «Известиям» пресс-служба Astrum Ent., издателя Atomic Heart, второе DLC «Узник лимбо» выйдет в срок к 6 февраля и будет доступно для россиян на VK Play для ПК.

«Узник Лимбо» развивает сюжет основной игры, на этот раз продолжая концовку, отличную от той, за которой последовало уже известное первое DLC «Инстинкт Истребления». Новое дополнение даст игрокам возможность узнать судьбу Майора, спустившись в глубины Лимбо в надежде освободить разум П-3 от его демонов», — рассказали представители Astrum Ent.

Другой нашумевший проект от российских разработчиков — историческая ролевая экшен-игра «Смута» от Cyberia Nova. События в ней разворачиваются в 1612 году. В основу сюжета лег роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Геймеры возьмут на себя роль боярина Юрия Милославского и примут участие в ключевых событиях той эпохи — сборе нижегородского ополчения и битве за Москву.

Основная цель релиза — в игровой форме рассказать пользователям об этом историческом периоде. Выход «Смуты» запланирован на первую треть 2024 года.

Еще один предстоящий релиз с ярко выраженной национальной тематикой — «Сказки старой Руси» от 1C Game Studios. Как сообщил «Известиям» директор по маркетингу компании Анатолий Субботин, точной даты релиза пока нет, но первый проект в этой серии запланирован к выходу в следующем году.

«Это карточный рогалик в духе Slay the Spire. «Сказки Старой Руси» — особый взгляд на славянскую мифологию и русские народные сказки», — рассказал он «Известям».

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Джойстик вдохновения: каких игр ждать в начале 2024 года