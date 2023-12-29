Ученые изучили путь выброса плазмы на Солнце и его связь с космической погодой

Исследователи из Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН первыми в мире смогли в подробностях изучить развитие теплообменных процессов внутри протуберанца (выброса раскаленной плазмы), удаляющегося от Солнца.

Ученым удалось изучить путь солнечного вещества на расстоянии до одного радиуса звезды, то есть около 700 тыс. км. За это время объем выброшенной массы увеличился в сотни раз.

Высокое разрешение наблюдений специалистам обеспечил сибирский радиогелиограф — мегаустановка из 526 антенн, которые позволяют «разглядеть» Солнце в разных частотах радиоволн. Этот инструмент для астрофизических исследований считается лучшим в мире в своем классе.

«Открытие заключается в том, что мы обнаружили выделение тепловой энергии внутри расширяющегося шара плазмы и установили главную причину этого феномена — электрические токи, которые протекают внутри протуберанца. Похожее явление происходит при нагревании проводов», — пояснил один из авторов открытия, главный научный сотрудник ИСЗФ Аркадий Уралов.

Дальше остается просто предположить, что подобным образом осуществляется разогрев и остальных частей солнечной короны, добавил ученый.

По мнению ученых, изучение подобных явлений поможет прогнозировать скорости частиц в космическом пространстве и их воздействие на магнитосферу планеты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 29 декабря, в 10:00

Солнечный вдруг: открытие ученых из Сибири улучшит прогноз магнитных бурь