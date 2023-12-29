Врач перечислила замедляющие старение блюда для новогоднего стола

Руководитель Клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова 29 декабря в беседе с «Известиями» перечислила рецепты долголетия для новогоднего меню.

По ее словам, одним из важных принципов питания долгожителей, проживающих в так называемых голубых зонах, является употребление большого количества растительной пищи. «Голубыми зонами» называются места на планете с самой большой продолжительностью жизни и наибольшим количеством долгожителей. «Голубыми зонами» признаны: остров Окинава (Япония), остров Сардиния (Италия), Город Лома-Линда (Калифорния, США), остров Икария (Греция), полуостров Никоя (Коста-Рика).

Ученые, изучающие способы продления здоровой жизни, установили минимальное содержание овощей и зелени в рационе человека — не менее 400 г в сутки. Именно такое количество растительной клетчатки позволяет сохранить здоровье и замедлить процессы старения организма. Поэтому врач рекомендует ежедневно добавлять в свой рацион эти продукты, используя разнообразные варианты приготовления. И праздники не должны быть исключением.

Иванникова предложила варианты необычных блюд с добавлением овощей и зелени по рецептуре «голубых зон», которые подойдут для новогоднего стола. Например, хумус из жареной свеклы. Его можно подавать с овощным ассорти или кусочком хлеба. Свекла содержит антиоксиданты и другие геропротекторы, которые обладают противовоспалительными свойствами. Потребление свеклы позволяет защитить сосудистую стенку, способствует притоку питательных веществ и кислорода к мозгу с током крови, сердцу и мышцам.

«Можно приготовить салат из капусты Кале с тушеными яблоками. Кале — отличный источник биодоступного кальция. Кальций из этого растения усваивается на 25% лучше, чем молочный. Биодоступный кальций — это форма кальция, которая легко усваивается нашим организмом. Еще одно лакомство — соус песто из кинзы и грецких орехов. Подавайте эту свежую ореховую пасту с теплым, свежеиспеченным хлебом. Грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и противовоспалительными веществами, которые очень полезны для работы головного мозга. Вещества, содержащиеся в грецких орехах, снижают воспалительную нагрузку на организм, поддерживают здоровье сердца, предотвращают рак, борются с диабетом, улучшают когнитивные функции и способствуют хорошему сну. Однако нужно помнить, что во всем необходима мера и порция должна быть небольшой», — сказала эксперт.

Порадовать себя и гостей можно запеченной брюссельской капустой и тыквой с вяленой клюквой и дижонским соусом. По словам Иванниковой, брюссельская капуста богата витаминами С и А, а также глюкозинолатами. Эти вещества, помимо того что придают продукту терпкий вкус, помогают регулировать противовоспалительную систему организма и предотвращают нежелательное воспаление, которое лежит в основе преждевременного старения и многих возрастных заболеваний.

«Лазанья — отличное основное праздничное блюдо, которое можно приготовить заранее. Добавление грибов в это классическое блюдо стимулирует иммунитет и обеспечивает противоопухолевый эффект. Однако важно помнить, что грибов должно быть небольшое количество и людям с хроническим панкреатитом от них лучше отказаться. Еще одно блюдо — теплый овощной «Веллингтон». Это хорошая замена любому основному блюду на праздничном столе. В этом блюде содержатся богатые питательными веществами овощи, столь любимые жителями «голубых зон». Шпинат способствует повышению уровня гемоглобина, выводит токсины, уменьшает воспалительные процессы, поддерживает здоровье нервной системы. Но будьте аккуратны с ним, если у вас подагра или мочекаменная болезнь», — сказала врач.

Жители Окинавы часто добавляют имбирь в различные блюда. Имбирь способен бороться с раковыми клетками, уменьшать воспаление и снижать стресс, что делает его ингредиентом, достойным любого праздничного лакомства. Свежий имбирь следует употреблять в небольшом количестве, а людям с язвой и гастритом лучше от него отказаться. Семена льна богаты клетчаткой, омега-3 жирными кислотами, укрепляют сердечно-сосудистую систему, заключила Иванникова.

27 декабря врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» об особенностях новогоднего стола для гипертоников. Она призвала минимизировать количество соли в блюдах и отказаться от солений. Также она рекомендовала отказаться от колбасных продуктов, так как в них содержится глутамат натрия — это вещество способно снижать выведение почками соли и воды.