В Саратовской области увеличилось число выездов «скорой»

Число выездов скорой помощи и консультаций врачей увеличилось в Саратовской области, заявил министр здравоохранения региона Олег Костин на брифинге в четверг, 28 декабря.

«Каждые праздничные дни у нас вытекают не в отдых, а в работу. У нас в системе здравоохранения выходных нет. Жить спокойно мешают сезонные инфекции. Несмотря на то что сезон по ним относительно благополучный, мы всё равно их наблюдаем», — сказал чиновник, его цитату приводит ИА «Взгляд-инфо».

По словам Костина, накануне областной минздрав дал главврачам «жесткую задачу» тестировать всех заболевших на 100%. Он добавил, что также вышел приказ об увеличении числа работающий врачей и машин «скорой», которые будут выезжать к заболевшим.

Вместе с этим министр выразил надежду, что каникулы в школах снизят количество детей среди пациентов, болеющих ОРВИ. Это позволит также уменьшить нагрузку на врачей.

Ранее в декабре врач рассказала, как поддержать иммунитет зимой, чтобы снизить риск заражения ОРВИ и другими болезнями. Нужно, в частности, отдыхать, гулять, заниматься фитнесом в спортзале или дома, не забывать о зимних видах спорта.