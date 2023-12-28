Мэра французского города потребовали привлечь к суду из-за наркобизнеса

Французская прокуратура потребовала начать судебный процесс в отношении мэра коммуны Кантелье Мелани Буланже. Об этом 27 декабря сообщила газета Le Monde.

Фигурантами дела также являются ее заместитель и еще 17 человек. Дело было возбуждено в 2019 году.

Буланже обвиняют в том, что она намеренно затягивала установку камер слежения, чтобы не препятствовать торговле наркотиками одной из семей города. Также мэр предоставляла информацию, которая позволяла развивать наркобизнес.

Ранее, 17 декабря, во Франции задержали 20-летнего мужчину, который занимался травлей мэра Парижа Анн Идальго в интернете. Ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф до €30 тыс.