Ребенку «зажевало» ногу на эскалаторе в ТРЦ Екатеринбурга

Мальчику «зажевало» ногу на эскалаторе в торгово-развлекательном центре «Карнавал» в Екатеринбурге. Как заявили «Известиям» в ТРЦ 28 декабря, сейчас сотрудники осматривают видеозаписи с камер и выясняют причины произошедшего.

В Telegram-канале минздрава Свердловской области добавили, что мальчика с травмой стопы доставили в приемное отделение больницы, ему оказывают всю необходимую помощь. Жизнь ребенка вне опасности.

Ранее, 15 сентября, в подмосковном Реутове четырехлетняя девочка потеряла пальцы левой кисти, упав на эскалаторе в торговом центре. Ребенок, забегая на двигающийся эскалатор, предназначенный для движения в противоположную сторону, потерял равновесие.