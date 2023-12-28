На владельца яичной фабрики под Воронежем совершено покушение

На владельца одного из крупнейших производителей яиц Геннадия Ширяева было совершено покушение в Борисоглебске Воронежской области. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает источник «Известий».

Отмечается, что инцидент произошел 27 декабря в 18:00 на 474-м км трассы Курск – Саратов. Неизвестный два раза выстрелил в принадлежащий Ширяеву Volkswagen. Бизнесмен не пострадал.

На данный момент стрелявший не установлен и не задержан, делом занимается Следственный комитет.

Ранее, 12 декабря, в Крыму задержали подозреваемого в покушении на сотрудника администрации Запорожской области. В ходе обыска у него изъяли взрыватели и взрывчатое вещество иностранного производства.