Названы города, где будет лучше всего видно метеорный поток Квадрантиды

В новогодние каникулы россиянам выпадет шанс увидеть метеорный поток Квадрантиды — мощный новогодний звездопад, который можно увидеть, если смотреть в направлении созвездия Волопаса. Пик потока придется в ночь с 3 на 4 января, в это время в небе можно заметить до 200 падающих звезд в час. На основании собственной технологии «Метеум» метеорологи «Яндекс Погоды» подготовили прогноз и узнали, в каких крупных городах России можно будет увидеть пролетающий над Землей метеорный поток.

Больше всего шанс увидеть звездопад выпадет жителям Дальнего Востока — в Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске и Магадане в ночь с 3 на 4 января прогнозируется ясная и малооблачная погода. Также безоблачное ночное небо ожидается в Омске.

Остальным городам повезет чуть меньше. В Москве, Санкт Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, Уфе, Волгограде и Челябинске ночью ожидается снежная погода, а в Ростове-на-Дону — дождь.

«За потоком предпочтительнее наблюдать за чертой города, где искусственные источники света не мешают обзору ночного неба. Поэтому всем желающим увидеть звездопад Квадрантиды стоит продумать локацию для загородной поездки, а также подготовиться к низким ночным температурам», — сказали «Известиям» метеорологи сервиса «Яндекс Погода».

В декабре «Яндекс Погода» рассказала «Известиям», что в 2023 году Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству солнечных дней, а Москва, в свою очередь, в два раза обогнала Петербург по количеству осадков.