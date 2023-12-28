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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покинул пост

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Фото: Telegram/alokot
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит со своего поста. Об этом 28 декабря сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Скрывать нечего. Это так. Он уходит сейчас в очередной отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение», — сказал он ТАСС.

По его словам, Локоть получил новое предложение о работе.

Исполняющим обязанности главы Новосибирска назначен вице-мэр Олег Клемешов.

Локоть занимал должность мэра Новосибирска с 2014 года после двух побед на выборах.

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Ранее, 26 декабря, сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Кургана Елену Ситникову. Задержание связано с делом о масштабных природных пожарах, произошедших в Курганской области весной 2023 года.

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