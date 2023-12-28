Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покинул пост
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит со своего поста. Об этом 28 декабря сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«Скрывать нечего. Это так. Он уходит сейчас в очередной отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение», — сказал он ТАСС.
По его словам, Локоть получил новое предложение о работе.
Исполняющим обязанности главы Новосибирска назначен вице-мэр Олег Клемешов.
Локоть занимал должность мэра Новосибирска с 2014 года после двух побед на выборах.
Ранее, 26 декабря, сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Кургана Елену Ситникову. Задержание связано с делом о масштабных природных пожарах, произошедших в Курганской области весной 2023 года.