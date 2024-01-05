Стало известно о предпочтениях в ювелирных изделиях у разных типов темперамента

Каждый третий россиянин считает себя холериком или меланхоликом, каждый пятый относит себя к флегматикам, а 17% уверены, что они сангвиники. Исследовательский центр SOKOLOV и онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu выяснили, влияет ли темперамент, к которому относят себя россияне, на их отношение к внешнему виду и украшениям. Результаты появились в распоряжении «Известий» 5 января.

42% россиян, которые причислили себя к меланхоликам, отметили, что они не любят выделяться посредством одежды и аксессуаров, носят в основном что-то базовое и простое. При покупке украшений большинство испытывает противоречивые эмоции: в моменте они могут радоваться, но потом приходят переживания и сомнения из-за стоимости изделия, его внешнего вида и стиля. Причем длятся такие эмоции достаточно долго.

Однако далеко не все люди, считающие себя меланхоликами, следуют своему темпераменту при выборе украшений. Так, подавляющее большинство (44%) предпочитает яркие ювелирные изделия: объемные каффы, оригинальные моно-серьги, крупные колье. И только каждый десятый следует описанию своего типа темперамента и выбирает минималистичные изделия, которые почти незаметны. Чаще всего меланхолики выбирают кольца (46%), серьги (39%) и браслеты (13%). Любят меланхолики украшения из серебра (23%). Стиль украшений меланхолики выбирают классический (48%) и винтажный (15%).

Опрошенные россияне, которые причисляют себя к сангвиникам (36%), ценят в одежде и украшениях универсальность — им важно соответствовать ситуации, в которой они оказались. Также они ценят комфорт. Только четверть тех, кто считает себя сангвиником, соответствует описанию темперамента в вопросе выбора внешнего вида — им сложно решить, что выбрать и надеть, а в течение дня им свойственно менять образ, добавляя или убирая какие-то детали.

Несоответствие возникает и в процессе покупки украшений. Выбор изделий у большинства опрошенных соответствует указанному темпераменту — они любят оригинальные и выделяющиеся украшения. 24% респондентов чаще всего покупают браслеты, 21% любят серьги. Любимый материал изделий — платина (14%). При этом каждый пятый сангвиник не придерживается определенного стиля украшений, они покупают хаотично всё, что им нравится.

«Украшения с бриллиантами сделают ярче любой образ и подойдут к любому темпераменту человека. Людям с более спокойным темпераментом скорее подойдут классические бесцветные бриллианты, цветные — более активным и энергичным натурам. Выбор огранки зависит от предпочтений, но наиболее популярными и традиционными остаются «круг», «принцесса» и «сердце». Украшения с бриллиантами изготавливают из золота и платины, но также используют и серебро», — рассказала эксперт по ювелирной моде ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.

Треть опрошенных, которые считают себя флегматиками, отметили, что не хотят выделяться, потому стараются носить базовую одежду и аксессуары. Каждый пятый при выборе новых украшений не испытывает ярких эмоций, для них это скорее просто необходимость. А четверть терзают сомнения, стоило ли совершать покупку. 25% россиян, считающих себя флегматиками, во внешнем виде изделий предпочитают лаконичность и сдержанность. Любимые изделия: часы (21%), браслеты (17%) и колье (13%), а материал — белое золото (20%). Большинство при выборе украшений придерживается классики (29%) и минимализма (28%).

23% россиян, которые считают себя холериками, при выборе образа отдают предпочтение ярким акцентам, которые вызывают восхищение. Из-за присущей эмоциональности трети опрошенных холериков процесс покупки новых украшений приносит стресс. Это связано с тем, что выбор сделать бывает очень сложно.

Каждый третий холерик выбирает сочетание ярких украшений. Например, несколько цепочек, обилие колец и браслетов. Большую часть украшений составляют браслеты и серьги (по 48%). 28% холериков любят изделия из серебра, а 21% — драгоценные камни, например, бриллианты. Стиль же по большей части предпочитают современный — каждому третьему важно быть в тренде.

Исследование показало, что далеко не все россияне следуют описанию того или иного темперамента в процессе покупки украшений и выбора внешнего вида.

«Различия в темпераментах создают уникальные черты в поведении каждого человека, выделяя их энергию, решительность, творческие способности или спокойствие. Важно осознавать, что в каждом из нас присутствуют элементы всех темпераментов, однако определенный тип чаще всего преобладает, играя ключевую роль в формировании наших индивидуальных черт, стиля жизни и принятия решений», — сказала психолог Budu Кристина Ивкова.

По словам эксперта, темпераменты продолжают привлекать внимание в современной психологии как ценный инструмент для анализа человеческой индивидуальности. Исследования показывают, что биологические (природные) основы темпераментов оказывают влияние на наши поведенческие особенности и стратегии адаптации в обществе. Важно отметить, что, несмотря на наличие черт всех темпераментов у каждого человека, преобладает один тип, который играет решающую роль в формировании нашего стиля жизни и стратегии принятия решений.

В декабре эксперт по ювелирной моде ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина рассказала, что цепи и необычные серьги станут главными трендами ювелирных украшений в 2024 году.