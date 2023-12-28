Эксперты оценили заявления главкома ВСУ Залужного на первом с начала СВО брифинге

С момента начала спецоперации главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказывался от брифингов и пресс-конференций, объясняя молчание необходимостью сосредоточиться на выполнении прямых обязанностей. Провал летнего украинского контрнаступления, политический конфликт с президентом Владимиром Зеленским и скандал вокруг нового законопроекта о тотальной мобилизации заставили его прервать молчание.

В начале пресс-конференции 27 декабря главком ВСУ пытался излучать оптимизм, рассказывая о мужестве солдат и безграничной западной помощи, но ближе к финалу заявил, что украинцам не стоит ждать побед в 2024 году.

На вопрос журналистки «Что с Марьинкой и Авдеевкой?» Залужный признал, что Марьинка для Украины навсегда потеряна, а из Авдеевки украинская армия может уйти через два-три месяца.

По словам доцента РЭУ им. Плеханова полковника Александра Перенджиева, Залужный не стал приукрашивать ситуацию, так как он понимает, что приходит конец, сказал он «Известиям».

«Людей в ходе новой мобилизации они не наберут. Никакого наступления в следующем году у них не получится. А если Запад не будет поставлять людей и технику, то фронт со временем посыпется», — спрогнозировал эксперт.

Говоря о планах на 2024 год, Залужный заявил, что главное — нанести максимальный урон российской армии. По его словам, это единственная возможность сдержать наступательный порыв ВС РФ в Донбассе и на других направлениях.

Военный эксперт Владислав Шурыгин уверен, что задача ВСУ проста и очевидна — уравнять потери.

«Если они смогут это сделать, снизив свои и увеличив наши, то тем самым они поставят Россию, как они считают, в безвыходную ситуацию: больших продвижений нет, потери есть, СВО теряет смысл. Высшее американское командование отошло от идеи большого наступления и сплошных побед, теперь задача — держаться насмерть и попытаться истощить российские силы», — считает он.

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Отступательный потенциал: Залужный раскрыл новую тактику ВСУ