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Трамп раскрыл причину своего появления в эпизоде фильма «Один дома 2»

Трамп заявил, что его умоляли сняться в фильме «Один дома 2»
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Фото: 20th Century Fox Film Corporation
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Режиссер Крис Коламбус умолял Дональда Трампа сыграть роль в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Об этом 27 декабря заявил сам бывший президент США на своей странице в соцсети Truth Social.

«30 лет назад (как летит время!) режиссер Крис Коламбус и другие умоляли меня сыграть эпизодическую роль в «Один дома 2». Они арендовали отель Plaza в Нью-Йорке, которым я тогда владел. Я был очень занят и не хотел этого делать. Они были очень милы, но прежде всего настойчивы. Я согласился, а остальное уже история», — написал он.

Трамп подчеркнул, что его роль, хоть она и была эпизодической, помогла комедии добиться успеха.

При этом недавно Коламбус в интервью Business Insider заявил, что Трамп сам просил сняться в фильме. По словам режиссера, владелец отеля поставил ультиматум, что использовать локацию съемочная группа сможет только в том случае, если он будет в эпизоде. При монтаже Трампа оставили, так как режиссер счел его приятным публике.

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Кроме участия в комедии «Один дома 2», Дональд Трамп снимался в роли самого себя в таких картинах 1990-х, как «Компаньон», «Любовь с уведомлением», «Маленькие негодяи», «Образцовый самец» и «Эдди». Также он принял участие в съемках сериалов «Секс в большом городе», «Принц из Беверли-Хиллз», «Непредсказуемая Сьюзан», «Крученый город» и «Няня».

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