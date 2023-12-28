Число врачебных онлайн-консилиумов превысило в 2023 году 800 тыс.

Более 800 тыс. онлайн-консультаций или консилиумов, на которых врачи при помощи телемедицинских технологий обсуждали спорные ситуации и тактику лечения пациентов, состоялись за первые девять месяцев 2023 года, сообщили «Известиям» в Минздраве.

«Кроме того, проведено более 2,5 млн исследований по профилям «рентгенология» и «радиология» с применением телемедицинских технологий», — заявили в ведомстве.



При этом за весь 2022 год прошло более 896 тыс. консультаций формата «врач-врач». Кроме того, медики провели около 6,75 млн консультаций «врач-пациент» и более 3,4 млн консультаций в целях вынесения заключения по результатам диагностических исследований.



Сколько именно пациентов получили онлайн-консультации в уходящем году, в Минздраве не сообщили, но, согласно подсчетам «Известий», за год их число может составить около 9 млн.

При этом во Всероссийском союзе страховщиков указали, что рост за год мог составить 30%, но точную цифру не назвали, отмечая, что пока подсчет продолжается. А в сервисе «СберЗдоровье» подсчитали, что в этом году среднее время онлайн-приема для пациента составляло от 25 до 35 минут.



Как пояснила «Известиям» руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова, в ходе телемедицинской услуги врач затрачивает больше времени, нежели при очном приеме пациента.



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