В России может появиться реестр блогеров в Telegram

В России предложили создать реестр публичных каналов Telegram-блогеров. С такой инициативой к администрации соцсети намерена обратиться Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ), рассказали «Известиям» в организации. Там пояснили, что это позволит решить проблему, когда мошенники создают каналы-клоны по финансам и инвестициям известных блогеров в Telegram, чтобы выманивать у подписчиков деньги. Новый механизм позволит контролировать и помечать, какой аккаунт появился первым и является оригинальным.

«Мы хотим предложить администрации Telegram сделать реестр публичных каналов-создателей авторского контента. Как это может работать: авторы каналов добровольно раскрывают свои данные, а механизм реестра отслеживает и фиксирует факт первенства публикации в них оригинальных материалов. Для этого возможно встраивание в графический материал цифрового отпечатка. Благодаря этому сервис мог бы в автоматическом режиме фиксировать появление каналов — копий и своевременно их блокировать», — пояснил суть предложения гендиректор АРФГ Вениамин Каганов.

По его словам, в ассоциацию обратились ведущие российские блогеры в области финансов и инвестиций в связи с тем, что в Telegram аферисты создают поддельные каналы и обманывают пользователей. И это стало уже реальной и заметной проблемой.

«Происходит двойное воровство. С одной стороны, мошенники нарушают авторское право и копируют в клоны информацию и содержание оригинальных каналов. С другой, завлекают читателей оплатить курсы. Обучающие программы предоставляют авторы оригинальных каналов, но злоумышленники заменяют реквизиты для оплаты на свои», — пояснил эксперт.

Базовая схема воровства контента и мошенничества с продажей курсов под именем инвестиционного советника либо блогера состоит из нескольких этапов. Сначала мошенник копирует аватары и информацию из официального аккаунта автора и размещает ее в специально созданном клоне, максимально похожем на оригинал (то же название, внешний вид и прочее). Какое-то время аферист отслеживает обновления на «материнском» аккаунте и моментально дублирует их у себя. При этом мошенник использует сервисы по раскрутке, проще говоря, накручивает просмотры и лайки.

По мере заполнения аферист аккаунта парсит пользователей официальных каналов и чатов сообществ инвесторов (при помощи специальных программ-парсеров фактически скачивает к себе подписчиков, если канал открыт. — Ред.). Это дает приток живых пользователей — потенциальных жертв, отметил Вениамин Каганов.

По его словам, жертвы попадаются двумя путями. Первый — автор оригинального канала/владелец аккаунта публикует сообщение о приеме на курсы обучения и предлагает перейти для получения подробностей на сайт. Злоумышленники создают сайт-клон, где указывают свои платежные реквизиты. И при оплате деньги читателей уходят по ним.

Второй — мошенники время от времени публикуют среди дублей сообщений официального аккаунта объявления рекламного характера, которые также ведут на поддельные сайты, имитирующие авторские обучающие ресурсы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Клоновая война: в России может появиться реестр блогеров в Telegram