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В России без полиса ОСАГО ездят около 3 млн водителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В среднем около 7% водителей в России ездят без ОСАГО, рассказал в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Он уточнил: это порядка 2,5–3 млн человек.

В некоторых регионах доля водителей без обязательной автогражданки выше, она может достигать 10%, добавил Евгений Уфимцев. Однако после запуска проверки ОСАГО по камерам дорожного движения полисы начнут покупать чаще.

За последний год средняя стоимость ОСАГО не повышалась. Напротив, за 11 месяцев она снизилась примерно на 3%, сейчас она меньше 8 тыс. рублей, подчеркнул глава ВСС. При этом средняя выплата постепенно растет. По итогам I квартала она составляла 82,8 тыс. рублей. А в ноябре достигла 91,6 тыс.

В 2024 году цена ОСАГО останется на прежнем уровне, ожидает Евгений Уфимцев. По его оценке, даже если стоимость запчастей вырастет еще на 5–10%, это не должно привести к подорожанию полиса.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы Всероссийского союза страховщиков «Известиям»:

«Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день»

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