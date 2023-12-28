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В России с 2024 года начнут блокировку просрочки на кассах

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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В России с 2024 года начнут блокировать просроченные и нелегальные товары на кассах магазинов. Эта мера коснется молочной и табачной продукции, бутилированной питьевой и минеральной воды, пива и некоторых слабоалкогольных напитков. Фирмы, которые занимаются разработкой ПО для этих целей, уже обновили торговое оборудование для ритейлеров, выяснили «Известия». Готовность блокировки подтвердили в X5 Group, «Ленте», «О’Кей» и «Магните».

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«Мы подготовили оборудование для блокировки просроченных товаров, кассы прошли проверку, и мы готовы к внедрению механизма в январе», — сообщили в пресс-службе «Ленты».

Там отметили, что будут отправлять товары с истекшим сроком годности на утилизацию или продавать некоторые из них сельхозпроизводителям.

Необходимую подготовку и настройку оборудования для блокировки просроченных товаров на кассах, включая кассы самообслуживания, провели и в «Магните», рассказали «Известиям» в компании.

«В 2023 году розничная сеть внедрила технологию проверки сроков годности молочных товаров, бутилированной воды во всех своих магазинах. Решение разработано IТ-специалистами розничной сети и позволяет мгновенно получать информацию из системы маркировки «Честный знак» о сроке годности товара при его сканировании на кассе и блокировать трансакцию, если продукция просрочена», — пояснили в пресс-службе «Магнита».

Там отметили, что товары с истекшим сроком годности всегда утилизируются в соответствии с требованиями законодательства.

Готовность к введению блокировки подтвердил «Известиям» директор по взаимодействию с органами власти X5 Group Станислав Богданов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кассовое равенство: в России с 2024 года начнут блокировку просрочки

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