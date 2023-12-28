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Названы города с самым высоким ростом цен на квартиры в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Средняя цена 1 кв. м готового жилья по России по итогам 2023 года выросла на 9,9%, несмотря на то что еще в начале года многие пророчили рынку страны падение цен. Об этом «Известиям» рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

«Отмена субсидируемых застройщиками ставок в начале года и недостаточное количество доступных готовых квартир в новостройках привели к новой волне спроса на рынке вторичного жилья и более активному росту цен, а рост ключевой ставки в середине года стал новым катализатором спроса», — пояснил он.

По оценкам экспертов, первое место по росту средней стоимости 1 кв. м по итогам 2023 года занял Челябинск, где она увеличилась на 33,3%. На втором месте — Омск с ростом 26,8%, на третьем — Екатеринбург (25,2%). Также в десятке лидеров Ростов-на-Дону (24%), Волгоград и Краснодар (20,9%), Нижний Новгород (19,7%), Красноярск (19,5%), Казань (18,4%) и Пермь (14,7%). В Санкт-Петербурге за аналогичный период рост составил 12,8%, в Москве — всего 3,7%.

«В пятерке лидеров по росту Омск, Челябинск и Волгоград — города-миллионники, которые традиционно отличались самой низкой средней ценой 1 кв. м жилья», — подытожил эксперт.

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Ранее, 14 декабря, сообщалось, что за год средние цены на квартиры в российских новостройках выросли — на 5% за объект в целом и на 4% за 1 кв. м. Это следует из результатов исследования аналитиков «Авито Недвижимости». Однако в некоторых городах жилье стало стоить дешевле: в Севастополе цены за год снизились на 12%, в Калининграде — на 10%, в Ульяновске — на 5%, в Ижевске — на 2%.

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