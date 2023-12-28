Банки назвали самые популярные схемы обмана перед Новым годом

Мошенники могут активизироваться в новогодние каникулы. Эксперты российских банков рассказали «Известиям» о самых популярных и опасных уловках злоумышленников, которых следует остерегаться в праздники.

В Почта Банке сообщили, что во время каникул могут участиться сообщения в мессенджерах или в соцсетях с предложением купить горящий тур или билеты со скидкой до 70%. В таких объявлениях обычно содержится ссылка на фишинговый сайт якобы для оплаты тура. Вводя данные своей банковской карты, пользователь может перевести деньги на счет аферистов. В финансовой организации посоветовали покупать туры и билеты только на официальных сайтах компаний.

«Найдите сайт туристического агентства или сервиса для покупки билетов, от которого пришло предложение, и убедитесь, что там действительно есть эта информация, или же позвоните по номеру телефона и уточните информацию в контакт-центре», — добавили там.

Также в кредитной организации рассказали, что мошенники могут звонить по телефону и сообщать якобы о начисленных или положенных социальных выплатах и пособиях к Новому году от Пенсионного фонда, банка или о выигрыше в лотерею. Там подчеркнули, что для получения любого начисления не нужно вводить или сообщать срок действия карты, код с обратной стороны или из СМС. Эксперты посоветовали при получении подобного предложения обратиться в госструктуру или банк по официальным каналам или позвонить знакомому, от которого поступило сообщение.

«Мошенники взяли на вооружение технологию снятия наличных с помощью QR-кода, который генерируется в мобильных приложениях банков. Они звонят клиенту от имени банка и сообщают, что к его личному кабинету получили доступ третьи лица. Чтобы обезопасить свои деньги, следует снять их со счета. Предлагают жертве сформировать QR-код и отправить им. Получив нужное, они снимают наличные», — также отметили в Почта Банке.

Там обратили внимание на то, что QR-код является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода, поэтому его нельзя никому передавать. Сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код, напомнили эксперты.

Кроме того, аферисты могут представиться брокерами инвестиционной компании и пообещать быстрый и высокий доход. После этого могут попросить перевести небольшую сумму денег и потом продемонстрировать фиктивный личный кабинет, в котором якобы растет доход.

Еще одна схема связана с продажей и покупкой товаров на сервисах объявлений. Мошенники под видом покупателей связываются с гражданами по объявлению и под предлогом оплаты за товар просят пройти по ссылке, указать там данные карты, одноразовый пароль, после чего воруют эту информацию. Чтобы не попасться на такие уловки, в Почта Банке рекомендовали использовать только безопасную сделку через ресурс самой платформы.

В пресс-службе банка «Зенит» добавили, в Новый год мошенники могут использовать схемы, связанные с темами подарков, бонусов, беспроигрышных розыгрышей. Корме того, злоумышленники могут под различными предлогами предлагать россиянам перевести деньги на «безопасный счет».

«[Необходимо] сохранять бдительность. При малейшем подозрении необходимо класть трубку и перезванивать в банк или в то учреждение, из которого позвонили. Не называть коды, приходящие по СМС, а также любые персональные данные или информацию по карте. Нельзя устанавливать приложения на смартфон или компьютер по просьбе звонящего», — подчеркнули в финансовой организации.

В то же время в пресс-службе ПСБ рассказали, что самым распространенным видом мошенничества остается использование различных методов социальной инженерии.

«Проводя психологическую атаку на своих жертв, мошенники используют различные уловки, чтобы выманить у клиентов данные банковских карт и СМС-коды. А для большей убедительности используют в общении полученные из различных источников персональные данные клиентов. Это могут быть звонки от имени сотрудников правоохранительных органов, Банка России и звонки от мнимых сотрудников банков или руководителей организаций с просьбой принять срочные меры по сохранению, спасению денежных средств», — уточнили там.

Накануне эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин сообщил, что кибермошенники начали применять искусственный интеллект и технологию дипфейков, чтобы выдавать себя за других людей в мессенджерах и социальных сетях.