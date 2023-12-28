Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Севастополе силы ПВО уничтожили беспилотник над морем
Мир
Блинкен объявил о выделении Украине пакета помощи на $250 млн
Мир
Reuters сообщило о планах США передать Украине дополнительно $20 млн военной помощи
Мир
СМИ сообщили о требовании Залужного увеличить помощь Киеву на фоне поражений ВСУ
Мир
В США заявили о смене стратегии по Украине в сторону переговоров
Мир
Экс-глава МВД Украины назвал задачей Запада стравить русский и украинский народы
Общество
Кадыров предложил участникам вечеринки Ивлеевой способ реабилитировать себя
Экономика
ФАС выявила новые нарушения в ценообразовании куриных яиц
Политика
Путин заявил о развитии отношений РФ и Индии, несмотря на сложности в мире
Мир
СМИ сообщили о резком изменении позиции Байдена по помощи Украине
Экономика
Силуанов заявил о договоренности с ОАЭ пересмотреть налоговое соглашение
Происшествия
При обстреле Горловки со стороны ВФУ пострадало здание детского сада
Экономика
Минпромторг конкретизировал условия утильсбора на ввезенные из ЕАЭС автомобили
Спорт
ХК «Торпедо» заключил контракт с 50-летним вратарем Николаем Хабибулиным
Мир
Выступающие в поддержку Палестины перекрыли в США дорогу к аэропорту Кеннеди

Банки назвали самые популярные схемы обмана перед Новым годом

Почта Банк: во время праздников мошенники могут предлагать горящие туры со скидкой
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мошенники могут активизироваться в новогодние каникулы. Эксперты российских банков рассказали «Известиям» о самых популярных и опасных уловках злоумышленников, которых следует остерегаться в праздники.

В Почта Банке сообщили, что во время каникул могут участиться сообщения в мессенджерах или в соцсетях с предложением купить горящий тур или билеты со скидкой до 70%. В таких объявлениях обычно содержится ссылка на фишинговый сайт якобы для оплаты тура. Вводя данные своей банковской карты, пользователь может перевести деньги на счет аферистов. В финансовой организации посоветовали покупать туры и билеты только на официальных сайтах компаний.

«Найдите сайт туристического агентства или сервиса для покупки билетов, от которого пришло предложение, и убедитесь, что там действительно есть эта информация, или же позвоните по номеру телефона и уточните информацию в контакт-центре», — добавили там.

Также в кредитной организации рассказали, что мошенники могут звонить по телефону и сообщать якобы о начисленных или положенных социальных выплатах и пособиях к Новому году от Пенсионного фонда, банка или о выигрыше в лотерею. Там подчеркнули, что для получения любого начисления не нужно вводить или сообщать срок действия карты, код с обратной стороны или из СМС. Эксперты посоветовали при получении подобного предложения обратиться в госструктуру или банк по официальным каналам или позвонить знакомому, от которого поступило сообщение.

«Мошенники взяли на вооружение технологию снятия наличных с помощью QR-кода, который генерируется в мобильных приложениях банков. Они звонят клиенту от имени банка и сообщают, что к его личному кабинету получили доступ третьи лица. Чтобы обезопасить свои деньги, следует снять их со счета. Предлагают жертве сформировать QR-код и отправить им. Получив нужное, они снимают наличные», — также отметили в Почта Банке.

Там обратили внимание на то, что QR-код является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода, поэтому его нельзя никому передавать. Сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код, напомнили эксперты.

Фишинговая прямая: число мошеннических сайтов в 2023 году выросло на 86%
С чем связано увеличение количества таких порталов и почему преступники переносят их за границу

Кроме того, аферисты могут представиться брокерами инвестиционной компании и пообещать быстрый и высокий доход. После этого могут попросить перевести небольшую сумму денег и потом продемонстрировать фиктивный личный кабинет, в котором якобы растет доход.

Еще одна схема связана с продажей и покупкой товаров на сервисах объявлений. Мошенники под видом покупателей связываются с гражданами по объявлению и под предлогом оплаты за товар просят пройти по ссылке, указать там данные карты, одноразовый пароль, после чего воруют эту информацию. Чтобы не попасться на такие уловки, в Почта Банке рекомендовали использовать только безопасную сделку через ресурс самой платформы.

В пресс-службе банка «Зенит» добавили, в Новый год мошенники могут использовать схемы, связанные с темами подарков, бонусов, беспроигрышных розыгрышей. Корме того, злоумышленники могут под различными предлогами предлагать россиянам перевести деньги на «безопасный счет».

«[Необходимо] сохранять бдительность. При малейшем подозрении необходимо класть трубку и перезванивать в банк или в то учреждение, из которого позвонили. Не называть коды, приходящие по СМС, а также любые персональные данные или информацию по карте. Нельзя устанавливать приложения на смартфон или компьютер по просьбе звонящего», — подчеркнули в финансовой организации.

Ради синей галочки: в Telegram распространяется новая мошенническая схема
Аферисты с поддельных аккаунтов банков цепляют жертв на крючок

В то же время в пресс-службе ПСБ рассказали, что самым распространенным видом мошенничества остается использование различных методов социальной инженерии.

«Проводя психологическую атаку на своих жертв, мошенники используют различные уловки, чтобы выманить у клиентов данные банковских карт и СМС-коды. А для большей убедительности используют в общении полученные из различных источников персональные данные клиентов. Это могут быть звонки от имени сотрудников правоохранительных органов, Банка России и звонки от мнимых сотрудников банков или руководителей организаций с просьбой принять срочные меры по сохранению, спасению денежных средств», — уточнили там.

Накануне эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин сообщил, что кибермошенники начали применять искусственный интеллект и технологию дипфейков, чтобы выдавать себя за других людей в мессенджерах и социальных сетях.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023