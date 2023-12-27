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Названа причина смерти фанатки Тейлор Свифт на концерте

Reuters: фанатка Тейлор Свифт умерла от перегрева на концерте в Бразилии
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Daniel DeSlover
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Причиной смерти 23-летней фанатки Тейлор Свифт Аны Клары Беневидес, которой стало плохо на концерте певицы в Рио-де-Жанейро 17 ноября, стал тепловой удар. Об этом 27 декабря пишет Reuters со ссылкой на данные полиции.

О том, что пришедшая на концерт девушка скончалась, сама Свифт сообщила 18 ноября в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской). Она рассказала, что фанатке стало плохо из-за жары на стадионе еще до начала шоу. Смерть наступила в больнице после госпитализации.

«Беневидес перенесла тепловой удар, который привел к сердечно-сосудистым и респираторным проблемам», — говорится в полицейском отчете.

Агентство указывает, в день концерта в Рио-де-Жанейро был зафиксирован самый высокий за всю историю индекс жары, который объединяет температуру и влажность. Температура 17 ноября достигла выше +59 градусов.

Следов алкоголя и наркотиков в организме девушки обнаружено не было. Известно, что во время мероприятия более 1 тыс. человек упали в обморок.

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В конце ноября как минимум 10 человек в возрасте от 15 до 25 лет отравились спиртным во время многотысячного концерта рэпера Кишлака в Москве. Также сообщалось, что в концертном зале была давка, и охранникам пришлось поднимать одного из зрителей и выносить из помещения.

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