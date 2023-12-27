Водитель легковушки пострадал при столкновении с «КамАЗом» под Липецком
Под Липецком в результате столкновения легкового отечественного автомобиля с грузовиком «КамАЗ» пострадал мужчина. Об этом LipetskMedia сообщили в региональном УМВД.
Авария произошла утром 27 декабря на 278-м км автодороги Орел – Тамбов. Предварительно установлено, что 37-летний водитель «Лады Калины» выехал на встречку и врезался в «КамАЗ».
В результате ДТП водитель легковушки получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Как уточняет GOROD48, чтобы извлечь его из покореженной машины спасателям пришлось срезать крышу авто.
Обстоятельства устанавливаются.
Ранее в этот же день сообщалось о столкновении автобуса и грузовика под Нижним Тагилом. Водитель автобуса погиб, еще шесть человек пострадали.