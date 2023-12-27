На Урале один человек погиб и шесть пострадали при столкновении автобуса и грузовика

Под Нижним Тагилом при столкновении автобуса и грузовика погиб человек. Об этом в среду, 27 декабря, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель рейсового автобуса маршрута Тюмень – Краснотурьинск, в салоне которого находилось 15 пассажиров, при движении в город Краснотурьинск допустил столкновение с попутно двигающимся грузовым тонаром», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте. Как позже сообщили в региональном минздраве, еще шесть человек госпитализированы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, 24 декабря, четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Ростов – Волгодонск, еще один получил травмы. По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где его машина столкнулась с Kia Cerato.