Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

На Белорусский вокзал в Москве прибыл поезд Деда Мороза. Об этом 27 декабря сообщается на сайте, посвященном путешествию волшебника.

Стоянка поезда в Москве продлится 12 часов — с 10:00 до 22:00.

Сообщается, что поезд прошел уже 23 тыс. км со стоянками в 61 городе. Более 270 тыс. человек уже встретились с Дедом Морозом. Всего маршрут предполагает посещение более 80 городов России. Большое путешествие главного волшебника страны началось 11 ноября и закончится 13 января.

Поезд состоит из 19 тематических вагонов. Например, в этом году в поезде появились вагон-приемная и вагон — сказочная деревня.

Ранее, 21 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в конце декабря впервые откроются три дополнительных филиала усадьбы Деда Мороза. Каждый филиал будет разработан в определенной тематике. Таким образом, в ландшафтном парке «Митино» усадьба будет посвящена сказке «Морозко», в Измайловском парке — «Снежной королеве», а в парке Олимпийской деревни — «Простоквашино». Основная усадьба дедушки расположена на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино».

До этого, 16 декабря, глава «Почты России» Михаил Волков рассказал, что россияне уже отправили Деду Морозу более 40 тыс. писем. Он отметил, что в прошлом году почта обработала более 170 тыс. писем главному волшебнику новогодних праздников.