В Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над 7-летней девочкой

В Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в насилии над семилетней девочкой. Об этом 27 декабря сообщается на сайте управления СК по региону.

Инцидент произошел 26 декабря на одной из улиц в Октябрьском районе города.

«Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска задержан 46-летний житель города Новосибирска, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней», — сказано в сообщении.

Следователи обратятся с ходатайством в суд об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 1 декабря, в Санкт-Петербурге задержали курьера по подозрению в надругательстве и развращении несовершеннолетних девочек. 36-летний мужчина знакомился с несовершеннолетними девочками в соцсетях, затем приглашал их к себе домой. Он сознался в содеянном, рассказав как минимум о трех девочках, которые стали его жертвами.