Дом родственников Булата Окуджавы в Калуге признали памятником культуры

В Калуге признали памятником культуры дом, в котором гостил поэт Булат Окуджава. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на областное управление по охране объектов культурного наследия.

Одноэтажный деревянный дом расположен на пересечении улиц Маршала Жукова и Горького. Издание отмечает, что в нем проживали родственники жены Окуджавы Галины Смольяниновой. В этом доме поэт останавливался, когда приезжал в Калугу по делам.

Известно, что после получения диплома Тбилисского университета Окуджава работал учителем в селах Шамордино и Высокиничи в течение 2,5 года. С февраля 1952 года до конца 1953 года он преподавал русский язык и литературу в школе № 5 в Калуге.

Ранее сообщалось, что в Пскове планируют восстановить остатки нижней части колокольни, которая входит в состав ансамбля Снетогорского монастыря XIV–XVI веков.