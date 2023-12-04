Колокольню XVI века восстановят в Псковской области

Остатки нижней части колокольни, входящей в состав ансамбля Снетогорского монастыря XIV–XVI веков, восстановят в Пскове. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на комитет по охране объектов культурного наследия региона.

Колокольня расположена на улице Снятная Гора. Согласно проектной документации, объект культурного наследия является выдающимся памятником древнерусской архитектуры периода централизации Русского государства. Предполагается, что это первая шатровая церковь «под колоколы» в Пскове. Колокольня являлась композиционным центром комплекса монастыря и главной архитектурной доминантой ландшафта.

На текущий момент сохранились стены внутреннего восьмерика первого яруса, перекрытые купольным сводом, часть стен наружной галереи первого яруса. Состояние руин оценивается как аварийное. Части стен подвержены постоянному увлажнению и разрушению.

В рамках проекта предусмотрена реставрация и приспособление объекта для современного использования. Первоочередные противоаварийные работы предусматривают разбор завалов и крупногабаритных обломков, а также ликвидацию мусора. В дальнейшем специалисты проведут реставрацию ступеней лестницы в подклет, восстановят утраченные части лестницы, отремонтируют стены и своды, устроят новую конструкцию крыши, проведут инженерные сети и отделают фасады.

Научно-проектная документация по реставрации колокольни уже прошла историко-культурную экспертизу.