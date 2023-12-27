Курганская область отправила в Казахстан более 18 тыс. елок

Около 18,5 тыс. елей экспортировали из Курганской области в Казахстан перед Новым годом, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Еще одна партия из 2 тыс. новогодних деревьев отправили в Новосибирску область. Все елки прошли карантинный фитосанитарный контроль, отмечает ИА «Ура.ру».

Ранее в декабре эксперт высказался о влиянии живых новогодних елок на здоровье человека. По его словам, микроорганизмы, паразитирующие на хвойных, представляют опасность только для самих деревьев.