Путин участвует в заседании Госсовета о повышении роли педагога и наставника. Трансляция

Президент России Владимир Путин в среду, 27 декабря, принимает участие в заседании Госсовета о повышении роли педагога и наставника. «Известия» ведут трансляцию мероприятия.

Ранее в декабре глава государства обновил состав Госсовета в рамках ежегодной ротации.

В новый состав вошли в том числе главы новых регионов: губернаторы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий, а также главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также глава Красноярска Владислав Логинов и мэр Мурманска Юрий Сердечкин.

Основная задача Госсовета — содействие реализации полномочий президента России по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Председателем совета является глава государства, который регулярно проводит ротацию его состава.