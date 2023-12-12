Путин провел ротацию состава президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета в рамках ежегодной ротации. Соответствующий указ был опубликован во вторник, 12 декабря.

В новый состав президиума вошли в том числе главы новых регионов: губернаторы Херсонской и Запорожской области Владимир Сальдо и Евгений Балицкий, а также главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Кроме того, в состав Госсовета вошли глава Красноярска Владислав Логинов и мэр Мурманска Юрий Сердечкин.

В декабре 2022 года Путин включил в Госсовет губернаторов Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, главу Республики Марий Эл, главу городского округа Самары и главу города Белогорска Амурской области.

Основная задача Госсовета — содействие реализации полномочий президента России по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

Председателем совета является глава государства, который регулярно проводит ротацию его состава.

Президент подписал закон об обязанностях, полномочиях и деятельности Государственного совета России в декабре 2020 года.