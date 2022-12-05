Путин внес изменения в состав Госсовета

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Государственного Совета РФ. Соответствующий документ 5 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Включить в состав Совета следующих лиц: губернаторов Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, главу Республики Марий Эл, главу городского округа Самары и главу города Белогорска Амурской области; исключить из состава Совета Карташову М.Н и Кухарука Р.Н», — говорится сообщении.

Так, из состава были исключены мэр Тюмени и глава Узловского района Тульской области.

Документ вступает в силу в момент подписания.

Предыдущие изменения в составе Госсовета были в ноябре 2021 года. Тогда Владимир Путин включил в состав ведомства девять глав регионов, а также своего полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Помимо этого, из состава Госсовета были исключены десять человек, например, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, глава Севастополя Михаил Развожаев и др.

Владимир Путин подписал закон об обязанностях, полномочиях и деятельности Государственного совета России в декабре 2020 года.

Основные функции Госсовета ― рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение внутренней и внешней политики, а также определение направления социально-экономической сферы России.

Помимо этого, ведомство должно заниматься анализом и разработкой идей по улучшению государственного и муниципального управления.