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Объявлены даты 46-го Московского международного кинофестиваля

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Фото: TASS/Andrei Gordeev
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46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года. Об этом 27 декабря сообщила дирекция фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

«Московский международный кинофестиваль объявляет даты проведения в 2024 году — 46-й ММКФ пройдет с 19 по 26 апреля. Основной площадкой смотра традиционно станет киноцентр «Октябрь», — говорится в сообщении.

Даты начала приема заявок на участие в конкурсной и внеконкурсной программах организаторы пока не раскрывают.

В поиске кино: объявлены победители 45-го ММКФ
Лучший фильм — «Три брата» режиссера Франсиско Папарельи

В прошлом году 45-й ММКФ посетили 38 тыс. зрителей, которым были представлены более 200 картин из 64 стран. Тогда победителем фестиваля стала картина режиссера Франсиско Папарельи «Три брата» аргентино-чилийского производства.

Впервые ММКФ прошел в 1935 году, а в 1999-м фестиваль стал ежегодным. Традиционно до 2017 года фестиваль проводился в конце июня, но с 2018-го был перенесен на конец апреля. Президентом фестиваля является режиссер Никита Михалков.

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