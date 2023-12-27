Красное море волнуется

На карте мира появилась еще одна горячая точка: йеменские хуситы атакуют торговые суда в Красном море. Под угрозой оказалась важнейшая транспортная артерия, соединяющая Европу через Средиземное море и Суэцкий канал со странами Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В результате совершенных хуситами атак грузопоток в этом регионе практически моментально сократился на 35%. Крупнейшие транспортные компании начали выстраивать свои логистические цепочки в обход опасного места. Выросла стоимость страхования договоров морской перевозки, так как поставка товаров по альтернативным маршрутам может занять на две недели больше. Отметим, что на акваторию Красного моря приходится около 10-15% мировой торговли. Приблизительно 7 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки проходят через Баб-эль-Мандебский пролив. Такой чувствительный индикатор, как цена на нефть, например, отреагировал на события в регионе повышением с диапазона около $70 за баррель в начале декабря до $80.

Хуситы («Ансар Аллах») — это йеменская вооруженная группировка, основу которой составляют выходцы из мусульманского шиитского меньшинства — зейдитов. Они представляют треть всего населения, проживают в горной местности на севере страны на границе с Саудовской Аравией. Группировка «Ансар Аллах» возникла в 1990-х как военное и политическое движение. Они ставили перед собой цель добиться автономии. Название группировки связано с именем основателя движения — Хусейном аль-Хуси. С начала 2000-х годов их вооруженные действия активизировались. При этом хуситам удалось установить контроль над рядом северных территорий. На фоне арабской весны, которая охватила Ближний Восток в 2011-м, они предприняли ряд острых атак, для противостояния которым была создана международная коалиция во главе с Саудовской Аравией. Тем не менее в 2014 хуситы захватили столицу Йемена Сану, а центральному правительству пришлось бежать.

На сегодня страна разделена, по сути, на несколько частей. Власти Йемена опираются на поддержку Саудовской Аравии. Хуситы имеют такого влиятельного союзника, как Иран. Кроме того, к основным игрокам на йеменской арене, помимо правительства и хуситов, также относят Южный переходный совет (ЮПС). Таким образом, речь идет о внутриполитическом конфликте, в который вовлечены третьи акторы. Кроме того, он имеет и религиозную окраску, так как хуситы выступают против попыток центрального правительства провести исламизацию региона на основе суннизма. Для того, чтобы проиллюстрировать, насколько конфликт серьезный, достаточно отметить, что с начала войны в Йемене были убиты или покалечены свыше 10 тыс. детей.

Датой начала кризиса в Красном море можно считать 19 октября 2023 года, когда хуситы выпустили несколько ракет и беспилотников в сторону Израиля. После этого запуски стали регулярными. Хуситы свои действия назвали ответом на операцию Израиля в Газе и пообещали продолжать обстрелы пока не прекратится агрессия. 19 ноября повстанцы захватили израильское грузовое судно в Красном море и отогнали его к берегу Йемена. Еврейское государство тогда заявило, что это судно не израильское, а его граждан среди команды нет. 3 декабря хуситы начали регулярные атаки на морские торговые суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе с помощью беспилотников. Было также выпущено несколько баллистических ракет с контролируемого ими участка на побережье Йемена. В общей сложности уже было зафиксированы десятки атак на гражданские суда. К примеру, 26 декабря телеканал Al Masira собщил, что группировка «Ансар Аллах» нанесла ракетный удар противокорабельными ракетами по контейнеровозу United. По информации Пентагона, представители «Ансар Аллах» совершили более 100 нападений на суда в Красном море. Хуситы же 19 декабря заявили, что намерены совершать атаки на коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

Чтобы обеспечить безопасность судоходства, США 18 декабря объявили об операции «Страж процветания». В ней кроме американских военных принимают участие военно-морские подразделения еще девяти государств (изначально сообщалось, что речь пойдет о таких странах, как Бахрейн, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Франция). В настоящий момент в акватории Красного моря находятся несколько эсминцев, авианосец, две атомные подводные лодки и несколько кораблей для сопровождения. Как отмечают военные источники из Пентагона, это самая мощная военная группировка США в Красном море за последние несколько десятилетий. Перед ней стоит задача обеспечить безопасный проход гражданских судов по Красному морю и защитить их от возможных ударов беспилотников и ракет.

Не стоит ожидать, что США и их союзники предпримут широкомасштабные военные действия в Красном море. Скорее всего, они ограничатся контролем ситуации и отражением атак, если хуситы попытаются их продолжить. Возможны несколько точечных ударов по военным целям повстанцев на побережье для подавления их активности и демонстрации военных возможностей союзников. В любом случае дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от итогов операции Израиля в секторе Газа. Очевидно, что при завершении операции ЦАХАЛ в анклаве и нахождении политико-дипломатического решения палестино-израильского конфликта (пусть даже временного) спокойствие в акватории Красного моря восстановится.

Впрочем, если говорить о влиянии кризиса на мировую экономику и логистику, то о каких-либо критических последствия говорить не стоит. Путь кораблей в обход Красного моря, конечно, длиннее. Транспортные расходы увеличатся, но не более, чем на 15%. На цену товара это сильно не повлияет. Можно ожидать, что США и союзники со своей задачей справятся, и режим судоходства по Красному морю в скором времени нормализуется. Но когда ситуация восстановится, многие компании, возможно, дифференцируют свои маршруты. Компании уже сейчас начинают рассматривать возможность использования вместо морского пути железнодорожных и воздушных маршрутов.

Автор — эксперт управления международного сотрудничества Государственного университета управления

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