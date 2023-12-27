Правительство одобрило смягчение ответственности за нарушение авторских прав

Размер ущерба за нарушение авторских прав значительно увеличат — такие изменения в Уголовный кодекс, разработанные Минюстом, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия» 27 декабря.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект направлен на смягчение уголовной ответственности за деяния, связанные с нарушением авторских и смежных прав, причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

«В статье 146 УК «Нарушение авторских и смежных прав» пороговые значения крупного ущерба увеличиваются в пять раз: со 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Размер особо крупного ущерба увеличивается в два раза: с 1 млн до 2 млн рублей. В статье 165 УК «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» пороговые значения крупного ущерба увеличиваются с 250 тыс. до 1 млн рублей, а особо крупного — с 1 млн до 4 млн рублей», — пояснил он «Известиям».

Груздев подчеркнул, что предлагаемые изменения позволят декриминализовать порядка 26% преступлений по статье о нарушении авторских и смежных прав и 20% преступлений, предусмотренных статьей о причинении имущественного ущерба.

Поправки будут способствовать смягчению ответственности в отношении примерно 40% осужденных за нарушение авторских прав и 28% осужденных за причинение имущественного ущерба путем обмана, добавил юрист.

«Подготовленные изменения в УК находятся в русле государственной политики, направленной на гуманизацию системы наказаний, при этом серьезные меры принимаются для защиты бизнеса от чрезмерных санкций за правонарушения и необоснованного уголовного преследования», — резюмировал Груздев.

16 июня президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что порог крупного и особо крупного ущерба, не связанного с хищениями, необходимо увеличить как минимум вдвое.

Он отметил, что в РФ больше 10 лет не менялись пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, который не связан с хищениями, а также за нарушение авторских и смежных прав.